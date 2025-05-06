Kahramanmaraş'a yaşayan stadyum

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’a kazandırılacak stadyumun yapım protokolü Spor Toto Teşkilat Başkanlığında imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak yeni stadyumumuzun projesini hazırlayıp geçtiğimiz günlerde bakanlığımıza teslim etmiştik. İnşa edilecek 17 bin 500 kişilik stadyum, yalnızca bir spor alanı değil; gençlerimizin vakit geçireceği, şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak yaşayan bir mekân olacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş, spor altyapısını güçlendirecek dev bir yatırıma daha kavuşuyor. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Ankara’da Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile bir araya gelerek, şehre kazandırılacak yeni stadyumun yapım işi protokolü imzaladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stadyum projesi geçtiğimiz günlerde bakanlığa teslim edilmişti.

Yaşayan Stadyum Olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde inşa edilecek olan yeni Kahramanmaraş Stadyumu, 17 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak. Modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken proje, sadece futbol karşılaşmalarına değil, farklı spor dallarına ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Stadyum bünyesinde localar, fuaye ve dinlenme alanları, çalışma ve toplantı odaları, canlı yayın odası, soyunma odaları, ısınma salon ve çeşitli sosyal donatı alanları bulunacak. Yaşayan stadyum konseptiyle hazırlanan proje, şehrin sportif ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacak.

“Şehrimize Nefes Aldıracak, Gençliğimize Umut Olacak Bir Proje”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, imza töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bugün Ankara’da, şehrimiz adına çok önemli bir yatırımın imzasını atmanın gururunu yaşıyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanımıza ve kıymetli milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni stadyumumuzun projesini hazırlayıp geçtiğimiz günlerde bakanlığımıza teslim etmiştik. İnşa edilecek 17 bin 500 kişilik stadyum, yalnızca bir spor alanı değil; gençlerimizin vakit geçireceği, şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak yaşayan bir mekân olacak. Bu proje, Kahramanmaraş’ın sportif geleceğini inşa etmenin yanında, deprem sonrası yeniden toparlanan şehir kimliğimize de güç katacak. Şehrimize nefes aldıracak, gençliğimize umut olacak bu yatırımı en kısa sürede tamamlayarak kahraman hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.