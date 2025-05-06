MÜSİAD Bursa ile Milli Eğitim'den mesleki eğitimde iş birliği

EKONOMİ (BURSA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak'ın ev sahipliğinde, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ve meslek lisesi idarecilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, projenin mevcut durumu değerlendirildi, gelecek hedefleri istişare edildi ve yeni dönem MÜSİAD Sektör Kurulu Başkanları ile okul yöneticileri bir araya geldi.

Meslek Liseleri Hamilik Projesi’nin önemine değinen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, “Gençlerimizin mesleki becerilerle donatılması ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman gücünün yetiştirilmesi bizim için hayati bir konu. 'Meslek Lisesi memleket meselesi' şiarıyla hayata geçen projemizde temel gayemiz; mesleki eğitimin kalitesini artırırken aynı zamanda okul-sanayi iş birliğini en güçlü seviyeye taşımaktır. Bu kapsamda Bursa'ya özgü bir modelle, her biri ayrı bir STK gibi çalışan 16 farklı Sektör Kurulumuzu, 19 farklı meslek lisemizle eşleştirerek çok daha odaklı bir iş birliği modeli oluşturduk” ifadelerini kullandı. Şenocak ayrıca, geçmiş dönemde okullara ziyaretler, teknik geziler, staj imkanları ve tecrübe paylaşım toplantıları gibi birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini de ekledi.

“Usta-çırak ilişkisini modern bir anlayışla canlandırıyoruz”

MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Fatih Özkul, şehrin ekonomik çeşitliliğini ve dinamizmini temsil eden Sektör Kurullarının, sanayi ile okullar arasında 'sektörel uzmanlık köprüsü' kurduğunu vurguladı. Özkul, “Bursa sanayisinin nabzını tutan birimler olarak, temsil ettiğimiz sektörlerin ihtiyaç duyduğu beceri setlerini, teknolojik gelişmeleri ve insan kaynağı beklentilerini doğrudan okullarımıza aktarıyoruz. Okullarımızla sanayi arasında somut bağlar örüyor, öğrencilerimize işletmelerimizin kapılarını açıyor, alanlarında deneyimli profesyonellerle buluşma imkanları yaratıyoruz. Usta-çırak ilişkisini modern bir anlayışla canlandıracak staj ve mentörlük fırsatları sunuyoruz” dedi. Özkul, yeni dönemde hedeflerinin Bursa sanayisinin ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri öngörerek eğitim-sanayi entegrasyonunu en üst düzeye çıkarmak olduğunu ve tüm Sektör Kurulu Başkanları ile bu sorumluluğun bilincinde olduklarını ifade etti.

“Balkanlar’daki kardeş okulların da yanında olun”

MÜSİAD ile gerçekleştirilen iş birliğinin, mesleki eğitimin kalitesini artırdığına dikkat çeken Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Artık gençleri sadece okul duvarları arasında eğitme dönemi sona erdi. Gençlerimizin dışarı çıkması, gezmesi, görmesi ve farklı birimlerle iş birliği içinde olması gerekiyor ki biz de eğitim süreçlerimizi daha sağlıklı bir zeminde sürdürebilelim,” ifadelerini kullandı. Bursa’nın nitelikli insan yetiştirme potansiyeline vurgu yapan Alireisoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özellikle Balkanlar başta olmak üzere “kardeş okul” çalışmalarını genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Hâlihazırda 75 olan kardeş okul sayısını 300’e çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.