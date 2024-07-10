Norm Holding yönetiminde bayrak değişimi

İZMİR / EKONOMİ

Norm Holding, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Nedim Uysal’ın, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü CEO görevini, hâlihazırda Norm Holding Endüstri Grubu Başkanı olarak görevine devam eden Mahmut Öztürk’e devredeceği duyuruldu. Açıklamada Uysal’ın görevine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak devam edeceği ifade edildi.

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Uysal bayrak değişimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, son yıllarda gerçekleştirdikleri yatırımlarla, temel faaliyet alanlarında derinleşirken yeni sektörlere de girerek büyümeye devam ettiklerini ifade etti.

Uysal, “Bu büyümeyle birlikte farklılaşan ihtiyaçlarımıza paralel olarak daha çevik bir yapıya ulaşmaya gayret ediyoruz. Nedim Uysal’a, vizyoner bakışı ve kararlılığı ile işimize kattığı değer için içten teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve sorumluluk bilinci, titiz yaklaşımı, disiplinli ve özverili çalışmaları ile şirketlerimizde kritik süreçleri başarıyla yöneten Mahmut Öztürk'ün liderliğinde, inovasyon ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum” dedi.