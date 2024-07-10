QNET VE TOÇEV’den kadınlara finansal okuryazarlık desteği

2023 yılında ilki gerçekleşen FinGreen proejesinde 200’e yakın kadına finansal okuryazarlık eğitimi verildi. Kadınların ekonomik alanda güçlenmesi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi için global doğrudan satış şirketi QNET ve Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşu TOÇEV anlamlı bir iş birliğine imza attı. FinGreen adı verilen proje kapsamında farklı illerdeki 200 kadına ulaşılarak finansal okuryazarlık eğitimi verilecek.

Kadın girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılaşabilecekleri engelleri aşmak, zorlu ekonomik koşullara uyum sağlama, tasarruf, bütçe, gelir-gider dengesi gibi konularına destek olmak amacıyla özel olarak planlanan eğitim programlarının ilki İstanbul’da gerçekleşti.

‘Kadınların ekonomik özgürlüklerini önemsiyoruz”

QNET’in Mecidiyeköy’deki merkezinde gerçekleşen eğitimin ilkine TOÇEV’in destekleriyle 35 kadın katıldı. Eğitimde kadın girişimcilerin finansal okuryazarlık konusundaki başarılarına değinen QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü “Her sene düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz FinGreen projesini bu yıl Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından TOÇEV ile yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüz dünyasında ne yazık ki hâlâ daha kadın girişimciler geri planda kalıyor. QNET olarak kadın girişimcilere destek olabilmek ve onların ekonomik özgürlüklerine katkı sağlayabilmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Eğitimlerimizde açıkça görülüyor ki girişimci kadınlar finansal okuryazarlık konusunda kendilerini geliştirmeye ve yeni bilgiler edinmeye hevesli. Finansal terimleri günlük hayatları ile ilişkilendirerek öğrenmeleri, iş stratejilerini daha iyi bir şekilde oluşturabilmelerine olanak sağlıyor. Bütçe planlamasında daha bilinçli ve etkili karar almalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, yatırım fırsatlarını daha iyi değerlendirebilmeleri ve finansal riskleri daha iyi yönetebilmeleri için gereken özgüveni kazanıyorlar. Bizler onların bu yolda destekçileri olmaya ve güçlenmelerini sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Projeye ilişkin görüşlerini aktaran TOÇEV İcra Kurulu Üyesi Dilek Ültanır, “TOÇEV olarak, kadınların ekonomik özgürlüklerini ve girişimcilik potansiyellerini artırmayı hedefleyen FinGreen projesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Finansal okuryazarlık eğitimleri ile kadınların iş kurma süreçlerinde karşılaşabilecekleri engelleri aşmalarına, zorlu ekonomik koşullara uyum sağlamalarına, tasarruf, bütçe ve gelir-gider dengesi gibi konularda bilinçlenmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. QNET ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı iş birliği sayesinde, Türkiye'nin farklı illerinden 200 kadına ulaşarak onlara finansal okuryazarlık eğitimleri sunuyoruz. İstanbul’da gerçekleştirilen ilk eğitimimizde, kadın girişimcilerimizin finansal terimleri günlük hayatları ile ilişkilendirerek öğrenme konusundaki heveslerine tanık olduk. Bu eğitimler, kadınların bütçe planlamasında daha bilinçli ve etkili kararlar almalarına, yatırım hakkında bilgi edinme ve bilgilerini daha iyi değerlendirmelerine ve aile ekonomilerini daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyor. TOÇEV olarak, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları ve kendi işlerini kurma yolunda ilerlemeleri için yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bu projeye olan katkılarımız, kadınların güçlenmelerine ve girişimcilik yolunda daha sağlam adımlar atmalarına olanak sağlıyor. FinGreen projesi ile birçok kadının hayatına dokunmaktan ve onların ekonomik bağımsızlık yolunda ilerlemelerine destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.