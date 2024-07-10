SON DAKİKA.... AK Parti kurmayları emekli maaşı için toplanıyor: Bakan Şimşek de katılacak

AK Parti TBMM Grubu Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası güler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güler, en düşük emekli maaşı ile ilgili ilgili bakanlıkların çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, “Bugün akşam bir araya gelebilirsek oturup konuşacağız. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve ben katılacağım” dedi.

Toplantının bu akşam olmazsa yarın olacağını açıkladı.

Vergi paketi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler vergi paketi ile ilgili olarak da "Vergi Paketi ile ilgili düzenlememizde önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek Vergi adaletini sağlayacak, sadeleştirecek yapısal paketten söz ediyoruz" dedi.

Sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifi Cuma günü Meclis'te

Güler, başıboş sokak hayvanları ile ilgili yasal düzenlemeyi de Cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunabileceklerini aktardı.