Sterlinde seçim ve istikrar yükselişi: Son bir ayın en yüksek seviyesinde

İşçi Partisi seçimleri kazanmasıyla mali politikada istikrar beklentisinin ardından, İngiliz sterlini yatırımcılar için cazip hale geldi.

İngiliz devlet tahvilleri ve borsada büyük firmalara ait istikrarlı seyreden mavi çipli hisse senetleri de İngiltere seçimleriyle birlikte artışa geçti.

İşçi Partisi'nin zaferinin ardından iyimserlik artıyor

İngiltere, Brexit'i, pandemiyi, savaşın yol açtığı hayat pahalılığını, borsa krizi ve İskoçya referandumunu yaşadı. Halkın iktidar partisine karşı memnuniyetsizliği son on yılda artarak İşçi Partisi için iktidarın yolunu açtı.

İşçi Partisi'nin hükümetin başına geçmesiyle birlikte, parti politikalarının ülkeye istikrar getirmesi bekleniyor.

İşçi Partisi, vergi ve ulusal sigorta payında artış olmayacağı, karbondan arındırma, konut arzını artırma ve göçü azaltma sözü verdi.

euronews'in aktardığına göre New York merkezli Amerikan global yatırım şirketi BlackRock, İngiltere'deki hisse senedi değerlemesinin zayıf büyüme görünümüne bağlı olarak tercih edilebilir olduğunu belirtti.

BlackRock'un yorumu, ülke ekonomisinin yeni hükümet ile birlikte toparlanmasını beklediğini gösteriyor.

Sterlin, siyasi iyimserlikle 27 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar sekiz seans üst üste yükselerek 2020'den bu yana en uzun kazanç serisini kaydetti.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) verilerine göre, kaldıraçlı net uzun vadeli sterlin pozisyonları, 2 Temmuz'da sona eren haftada, Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ayrıca Travis Perkins, Howden Joinery, Forterra ve Ibstock gibi inşaatla ilgili hisse senetleri, İşçi Partisi'nin konut arzını artırma planı nedeniyle geçtiğimiz hafta boyunca artış gösterdi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan yüksek faiz oranı

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz oranlarını uzun süre yüksek tutmasından da destek aldı. BOE'nin Ağustos ayında faiz indirimine başlayacağı beklentilerine rağmen, Para Politikası Kurulu'nun bir üyesi enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini ve bankanın faiz oranını daha uzun süre sabit tutması gerektiğini belirtti.

Mayıs ayında Başkan Andrew Bailey, para politikasında bir faiz indiriminin kısıtlayıcı olabileceğini söylemişti. BOE, Ağustos 2023'ten bu yana faiz oranını son on yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25'te tutuyor.

Sıkı bir işgücü piyasası ve artan ücretler enflasyonu sabit tutabilir. Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi Merkez Bankası'nın hedef seviyesi olan yüzde 2'ye geriledi.

BOE'nin, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde düşürme konusunda daha emin olana kadar kısıtlayıcı politikayı sürdürmesi muhtemel görünüyor.

Sterlin, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararlarının etkisi olmak üzere dış faktörler nedeniyle yukarı yönlü baskı görmeye devam edebilir.

Salı günü FED Başkanı Jerome Powell, Senato önünde verdiği ifadede faiz oranlarını çok uzun süre yüksek seviyede tutmanın "ekonomik faaliyeti ve istihdamı gereksiz yere zayıflatabileceğini" ifade etti.

Bu söylemin ABD dolarını zayıflatması karşısında, İngiliz sterlini de dahil olmak üzere diğer para birimlerini desteklemesi muhtemel olarak görülüyor.

Buna ek olarak, sterlin, zıt siyasi manzara nedeniyle euro karşısında da kazançlarını artırabilir.

Fransa'daki seçimler ülkenin mali güvenliğine ilişkin belirsizliklerin artmasına yol açarken bu durum euro bölgesi'nin geneline yayılabilir.

Sonuç olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını düşürmeye devam etmek zorunda kalabilir. Bununla birlikte, siyasi tedirginliğin yaşandığı bu dönemde üye ülkeler için para politikasını destekleyici bir pozisyonda tutması bekleniyor.

Bu durum, iki bölgedeki devlet tahvili getirileri arasındaki farkın daha fazla açılmasına neden olabilir.

Farkın açılmasıyla sterlin, euro karşısında yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Sterlin/Euro paritesi Haziran ayından bu yana 1,1760 ile 1,19 arasında seyrediyor.