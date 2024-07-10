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Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında verilen cezaları onadı. 550 sayfalık gerekçeli kararla Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.

Haber Merkezi
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Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında verilen cezaları onadı. 550 sayfalık gerekçeli kararla Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.

Ne olmuştu?

Örgüt üyeleri; cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

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