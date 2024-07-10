Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanlığı'na aday olacak mı? Kararını verdi

NTV Spor'un aktardığına göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirecek seçimlerde yeniden aday oldu.

Büyükekşi ile birlikte kesinleşen adaylar Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise henüz resmi adımı atmadı.

Resmi başvuru için 64 imza yetiyor

TFF başkanlığına aday gösterilmek için son gün yarın. Bunun için en az 5 delegenin "Bizim adayımız şu kişidir" önerisinde bulunması gerekiyor. Her kulüp 1 delege sayılıyor. Resmi başvuruyu yapmak için yeterli imza teslimi (64) için ise kongreye kadar süre var.