Mehmet Büyükekşi yeniden TFF Başkanlığı'na aday olacak mı? Kararını verdi
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak TFF başkanlık seçimleri için yeniden aday oldu.
NTV Spor'un aktardığına göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirecek seçimlerde yeniden aday oldu.
Büyükekşi ile birlikte kesinleşen adaylar Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise henüz resmi adımı atmadı.
Resmi başvuru için 64 imza yetiyor
TFF başkanlığına aday gösterilmek için son gün yarın. Bunun için en az 5 delegenin "Bizim adayımız şu kişidir" önerisinde bulunması gerekiyor. Her kulüp 1 delege sayılıyor. Resmi başvuruyu yapmak için yeterli imza teslimi (64) için ise kongreye kadar süre var.