Mahfi Eğilmez, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'yı fena bombaladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın açıklamaları gündem oldu.

Çetinkaya, gazetecilerle yaptığı toplantıda enflasyondaki yavaşlama trendine yönelik, "Bu tartışılsın diye söylemiyorum ama enflasyonun yüzde 75 olmasıyla 45 olması arasında nasıl bir fark var, bunu bir irdelemek lazım diye düşünüyorum. Bana sorarsanız bir fark yok. Fiyatlar gene artıyor” sözleri tartışmalara neden oldu.

Madde sepeti fiyatları öncülüğünde başlayan tartışmalar, Çetinkaya'nın enflasyona yönelik ifadeleri ile tartışmaları sürdürdü.

"Daha yabancı değilsinizdir..."

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez de sosyal medyadan bir soru üzerine tartışmaya dahil oldu.

X'ten bir kullanıcı Eğilmez'i etiketleyerek "Bu konuların yabancısıyız. Hocam ne der acaba? Bir şeyler dedi de kaçırdık mı?" diye sordu.

Eğilmez ise soruya şu karşılığı verdi: "TÜİK Başkanından daha yabacı değilsinizdir bu konulara."