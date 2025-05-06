Fonlarda seçici getiri 3 sektörde yabancı girişi

Sermaye piyasalarında yön arayışının sürdüğü son bir ayda, serbest fonlar dikkat çekici getirilerle öne çıktı. Özellikle hisse yoğun fonlar, piyasa dalgalanmalarına rağmen yatırımcısına çift haneli kazançlar sağladı. Geride kalan son bir ayda en fazla getiri sağlayan yatırım fonu, yüzde 20 artışla Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Pardus’un BIST 30 Dışı Şirket Fonu da yüzde 18,38 performansla ikinci sırada yer aldı. Ardından gelen Allbatross İkinci Değişken Fon ve Ziraat Üçüncü Serbest Fon ise %17’nin üzerinde yükseliş kaydetti.

Altın fonları güçlü duruş sergiliyor

Pardus Altın Fonu, Ziraat Altın Katılım Fonu ve Garanti Emeklilik Altın Katılım EYF son bir ayda %9-12 arası çıkış gerçekleştirdi. Bu tablo, yüksek volatilite ortamında altın bazlı varlıkların portföy çeşitliliğinde hâlâ önemli rol oynadığını gösteriyor.

Yabancı payı artışında 3 sektör öne çıkıyor

Son bir ayda özellikle 10 hissede yabancı yatırımcıların hareketliliği dikkat çekti. Söz konusu süre zarfında yabancı payı en çok artan hisseler arasında Türk Telekom, DO-CO, Özata Denizcilik, Sasa Polyester ve Aselsan öne çıktı. Türk Telekom’da yabancı payı 6,8 puan artarken, Özata Denizcilik’te artış 10,22 puana ulaştı.

Yıllık enflasyon %37,86

Nisanda tüketici fiyatları aylık olarak %3, yıllık %37,86 oldu. Temmuzdan itibaren kira ve eğitimde normalleşme bekleniyor. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürmesi beklenmeli

ZEYNEP’E SOR

DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI MI, STOK DEVİR HIZI MI?

Dönen varlık devir hızı; performans, verimlilik, riski azaltma, nakit döngüsü. Detay eksikliği, dalgalanma, sektörel farklılık, marjı yansıtmama.

Stok devir hızı; stok yönetimi, planlama, maliyet kontrolü, nakit akışı, rekabet gücü. Stok odaklı, aşırı hız riski, sektörel duyarlılık, kârlılığı görmeme.

Satışlardaki artış yavaş kaldı. Maliyet ve giderler ise hızlı yükselince, kâr sert geriledi

Ereğli’nin gelirindeki artışa rağmen kârının neden düştüğünü öğrenebilir miyim? / Mustafa Kabataş

Mustafa, şirketlerin satış gelirlerini artırması her zaman doğrudan net kârda yükseliş anlamına gelmez. Kârlılığı belirleyen temel unsurlar arasında maliyet ve giderler ile finansman yükü ve dönemsel kur etkileri de rol oynar. Ereğli Demir Çelik, 2025’in ilk çeyreğinde gelirini %8 artırarak 53,5 milyar TL’ye çıkardı. Ancak dönem sonunda kârı %92 gerileyerek 426,4 milyon TL’ye indi. Düşüşün ana nedeni ise maliyetlerdeki %16’lık hızlı yükseliş olduğu gözlendi. Yavaş seyreden satış gelirine rağmen maliyetler 42,7 milyar TL’den 49,7 milyar TL’ye çıktı. Buna ilave olarak faaliyet giderlerindeki artış da eklenince kâr ciddi şekilde baskılandı.

Gelişmeler öngörüyle uyumlu. İkinci çeyrekten itibaren kademeli bir toparlanma bekleniyor.

THY’nin 2025 yılına dair beklentisi hakkında bilgi alabilir miyim? / Erkan Gökmen

Erkan, firmaların ileriye dönük beklentileri, piyasa koşulları, gelen talep, operasyonel verimlilik ve jeopolitik risk gibi farklı değişkenlere bağlıdır. Havayolu taşımacılığı da bu etkenlere en duyarlı sektörlerden biridir. THY, 2025 yılına ilişkin beklentilerinde temkinli bir iyimserliğe sahip. Yılın ilk çeyreğinde zarar açıklarken öngörüleriyle uyumlu olduğunu belirtti. İkinci çeyrekten itibaren ise kademeli bir toparlanma hedefliyor. Şirket yıl için yolcu kapasitesinde %6–8 aralığında artış ve birim gelirlerde yatay seyir beklentisini koruyor. Öte yandan kârlılığın kontrollü toparlandığı bir geçiş yılı olması öngörülüyor.

YATIRIM FONLARI

Albaraka Portföy’ün RBA fonu, hem altın hem de faizsiz getiri arayanlara hitap ediyor

Bereket Vakfı’na Destek Altın Katılım Fonu (RBA), portföyünün %86,64’ünü kıymetli madenlerde, %11,29’unu TL katılma hesaplarında, kalanını da faizsiz enstrümanlarda değerlendiriyor. 1,45 milyar TL’lik büyüklüğe sahip fon, %10,83 doluluk oranına sahip. Artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcı ilgisi yükseltirken son dört ayda nakit girişinin yaşandığı gözlendi. RBA, altına dayalı gelir arayan yatırımcılara güçlü alternatif sunuyor. Son 1 yılda elde ettiği %70,11 oranındaki getirisiyle dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana ise %38,47 performans sağladı. Fon, klasik altın fonlarından ayrı olarak aynı zamanda katılım finans ilkelerine de sadık hareket ediyor. Güvenli liman arayan ve bunu katılım ilkeleri çerçevesinde yerine getirmek isteyen yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

İş Finansal Kiralama, TLREF+%1,50 faizden tahvil ihraç etti

İş Finansal Kiralama, nitelikli yatırımcılara 02.05.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1,50 olarak belirlendi. 728 gün vadeli tahvil, 6 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 30.04.2027 olacak.

TLREF+%1,50 YILLIK FAİZ

2 Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. İş Finansal Kiralama’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1,50 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSISFN42719 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ

Bakanlık yeni Ar-Ge merkezine onay verdi. Katma değerli ürünler geliştirme kapasitesi artacak

Bülbüloğlu Vinç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın değerlendirmesi sonunda yeni Ar-Ge merkezinin onaylandığını duyurdu. Uygun bulunan başvuru kapsamında, şirketin Ar-Ge alanı 305 metrekareden 675 metrekareye çıkarılıyor. Ar-Ge merkezleri, şirketlerin teknolojik yetkinliğini artırarak ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmalarında önemli bir faktör. Ağır sanayi ve makine ekipmanı üreten firmalar için Ar-Ge yatırımları, rekabet avantajı yaratmanın yanı sıra, katma değerli ürün sunma kapasitesini de artırıyor. Ayrıca, kamu teşvikleri sayesinde bu merkezlerde yapılan harcamalar daha verimli yönetilebilmekte. Bülbüloğlu Vinç, yeni Ar-Ge merkeziyle daha geniş bir alanda, mühendislik ve ürün geliştirme süreçlerinde ölçek ve verimlilik avantajı sağlayacak.

SASA

Cirosu daha da büyüyor. 230 milyon dolara mal olan pet cipsi tesisi ticari üretime başladı

Sasa, Adana’da kurulumunu tamamladığı Tekstil, Şişe ve Pet Cipsi Üretim Tesisi’nde ticari üretime başladığını duyurdu. MTR teknolojisine sahip olan ve yaklaşık 230 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen tesis, yıllık 330.000 ton üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Tesisin yıllık ciroya yaklaşık 350 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Pet cipsi, polyester üretiminin en önemli ara mamullerinden biri. Tekstil, ambalaj, içecek şişeleri gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılıyor. Gelişmiş üretim teknolojisi olan MTR, hammaddeyi daha verimli ve kaliteli işleyerek yüksek saflıkta ürün elde edilmesine olanak tanıyor. Türkiye gibi ithalatın yoğun olduğu pazarlarda, bu tür yatırımlar dışa bağımlılığı azaltırken aynı zamanda ihracat potansiyelini de artırabilmekte.

KATILIMEVİM

Katılım bankasının kuruluşunda yeni aşamaya geçti. Tescil için sicil müdürlüğüne başvurdu

Katılımevim, BDDK tarafından 12 Aralık 2024 tarihinde onaylanan kuruluş izni kapsamında, %99,9 sermaye payı ile kurduğu “İktisat Katılım Bankası A.Ş.” için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Kuruluş ve organizasyon sürecinin hızla tamamlanmasının ardından bankanın faaliyete geçmesi hedefleniyor. Katılım bankacılığı, faizsiz finansa dayalı bir model olarak öne çıkarken büyüyen bir alan olarak dikkat çekiyor. Model, tasarruf sahiplerinin fonlarını kâr zarar ortaklığı ilkesiyle değerlendiriyor. Reel sektörle doğrudan ilişki kurarak finansal aracılık işlevini yerine getiriyor. Katılımevim’in bu girişimi, finansal hizmetlerini çeşitlendirerek faaliyet alanını genişletmesi açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor