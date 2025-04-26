1972'de fırlatıldı, şimdi dönüyor: Uzay aracı dünyaya düşecek

Isıya dayanıklı Sovyet uzay aracı Kosmos 482, mayıs ayında dünya atmosferine yeniden girerek yeryüzüne düşecek.

31 Mart 1972'de Venüs'e gitmek üzere fırlatılan uzay aracı, zamanlayıcıdaki bir sorunun motorun yanmasını erken kesmesi nedeniyle yörüngeden çıkamamıştı. O günden bu yana, tam 53 yıldır Dünya'nın etrafında sürüklenen araç, 8-11 Mayıs tarihleri arasında atmosfere yeniden girecek ve kontrolsüz şekilde düşmeye başlayacak.

Uzay aracının veya parçalarının yeryüzünde nereye düşeceğini belirlemek son derece zor. Ancak mevcut yörünge hesaplamaları, 52 derece kuzey ve 52 derece güney enlemleri arasında bir bölgeyi işaret ediyor. Öte yandan, gezegenin büyük kısmının okyanuslarla kaplı olması, enkazın suya düşme ihtimalini de artırıyor.

Kosmos 482, Venüs'ün yüksek basıncı ve aşırı sıcaklığına dayanacak şekilde inşa edilmişti. Bu nedenle, atmosferde tamamen yanarak yok olması beklenmiyor; bazı parçalarının yeryüzüne ulaşabileceği düşünülüyor.

495 kilogram ağırlığındaki iniş modülü, yaklaşık 1 metre çapında. Earth.com'a konuşan uydu uzmanı Marco Langbroek'e göre, modülün çarpma hızı saatte yaklaşık 242 kilometreye ulaşabilir.

Atmosfere yeniden giriş zamanı yaklaştıkça, uzmanlar daha net bir tarih ve güzergâh belirleyebileceklerini ifade ediyor.