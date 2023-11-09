5 milyar dolarlık işbirliği: İngiltere ve Polonya birlikte hava savunma füzesi geliştirecek

Deniz BİLGEN

Polonya’nın hava savunma füze programı, MBDA'nın Birleşik Krallık ve İtalya tarafından ortaklaşa geliştirilen ortak hava savunma modüler füzesinin genişletilmiş menzilli versiyonuna dayanıyor. Anlaşma, Polonya'nın kendi Ortak Hava Savunma Modüler Füzelerini (CAMM) birleştirmesini sağlayacak bir teknoloji transfer programını da içeriyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, sözleşmenin Londra ile Varşova arasında şimdiye kadar imzalanan en büyük ticari anlaşma olduğu açıklamasını yaptı.

1,9 milyar sterlinlik anlaşmaya ek

İmzalanan anlaşma, iki ülke tarafından bu yılın başlarında imzalanan ve İngiltere'nin PILICA+ adı verilen bir program kapsamında 22 Polonya hava savunma bataryasını standart CAMM silahı ve fırlatıcılarla donatmasını öngören 1,9 milyar sterlin değerindeki sözleşmeye ek olarak gerçekleşti.

Polonya hükümeti, genişletilmiş menzilli CAMM ve fırlatma sistemlerini kullanarak Narew sistemini inşa etmek için Eylül ayında ana yüklenici olarak PGZ'yi görevlendirmişti. Narew programı aynı zamanda Northrop Grumman'ın Entegre Savaş Komuta Sistemi ile birbirine bağlanan yerel olarak inşa edilmiş radarları, araçları ve diğer ekipmanları da içeriyor.

Narew , Rusya'nın komşu Ukrayna'yı işgali sırasında yeteneklerini hızla artıran Polonya tarafından inşa edilmekte olan kapsamlı katmanlı hava savunma sisteminin bir parçası. Diğer hava savunma katmanları arasında kısa menzilli PILICA+ sistemi için standart versiyon CAMM ve Wisla programı için Patriot füzesi yer alıyor .