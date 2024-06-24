8.5 yıl sonra: 2 ülke diplomatik ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacak

İran ile Bahreyn, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için ikili görüşmelere başlamayı kararlaştırdı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, başkent Tahran'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yayımlanan ortak açıklamada, iki bakanın, Tahran ile Manama arasında 8 yıl önce kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için ikili görüşmelere başlama konusunda anlaştığı belirtildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'a gelmişti.

Bahreyn-İran ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından bu ülkenin Tahran'daki büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğu, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Olayların ardından iki ülke diplomatik ilişkileri kesilmişti.

Körfez ve Arap ülkelerinin çoğu, Riyad'ın kararını desteklemiş, Bahreyn de Ocak 2016'da İran ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın 7 yıllık kesintinin ardından 10 Mart 2023'te Çin'in arabuluculuğunda İran ile ilişkileri yeniden başlatmasının ardından Bahreyn, bunu memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.