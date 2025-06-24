AB, sığınmacılar için 20 milyon Euro'luk insani yardımda bulunacak
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, desteğe ihtiyaç duyan sığınmacılar için 20 milyon avroluk insani yardımda bulunacağını bildirdi.
AA
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AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bu kaynağın Türk yetkililerle yakın işbirliği içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı belirtildi.
AB desteği temel ihtiyaçlar için kullanılacak
Açıklamada, AB desteğinin sığınmacıların sağlık, su, temizlik ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı kaydedildi.
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