  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB, sığınmacılar için 20 milyon Euro'luk insani yardımda bulunacak
Takip Et

AB, sığınmacılar için 20 milyon Euro'luk insani yardımda bulunacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, desteğe ihtiyaç duyan sığınmacılar için 20 milyon avroluk insani yardımda bulunacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB, sığınmacılar için 20 milyon Euro'luk insani yardımda bulunacak
Takip Et

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bu kaynağın Türk yetkililerle yakın işbirliği içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı belirtildi.

AB desteği temel ihtiyaçlar için kullanılacak

Açıklamada, AB desteğinin sığınmacıların sağlık, su, temizlik ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı kaydedildi.

Pakistan: İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırmasından "derin endişe" duyuyoruzPakistan: İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırmasından "derin endişe" duyuyoruzDünya
Avrupalılar Trump'ın ABD Başkanlığı'nın dünya barışı için "kötü" olduğunu düşünüyorAvrupalılar Trump'ın ABD Başkanlığı'nın dünya barışı için "kötü" olduğunu düşünüyorDünya

 

 

Dünya
İsrail, İran ile 12 günlük çatışmada hayatını kaybeden İsraillilerin sayısını açıkladı
İsrail, İran ile 12 günlük çatışmada hayatını kaybeden İsraillilerin sayısını açıkladı
Putin onay verdi! WeChat'e rakip geliyor
Putin onay verdi! WeChat'e rakip geliyor
Japonya, ülke sınırları içindeki ilk füze denemesini yaptı
Japonya, ülke sınırları içindeki ilk füze denemesini yaptı
Trump, İran'da rejim değişikliği görmek istemiyor: 'Kaosa neden olur'
Trump, İran'da rejim değişikliği görmek istemiyor: 'Kaosa neden olur'
İran: İsrail'in saldırılarında 606 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 332 kişi yaralandı
İran: İsrail'in saldırılarında 606 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 332 kişi yaralandı
Kremlin: İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandıysa bunu memnuniyetle karşılarız
Kremlin: İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandıysa bunu memnuniyetle karşılarız