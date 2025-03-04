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ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ukrayna'nın güvenliği ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almanın yolunun, Ukrayna'da ülkesine ekonomik avantajlar sağlanmasından geçtiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ukrayna'nın güvenliği ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçti
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Vance, Fox News televizyon kanalında, sunucu Sean Hannity'nin programında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Vance, "(Ukrayna) Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna'nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD'lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır." diye konuştu.

Vance, "Bu, 30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." değerlendirmesini yaptı.

"Buradaki asıl planınız nedir?" diye soran Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı için "Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız." ifadesini kullandı.

Trump-Zelenskiy tartışması

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra da ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Bunun üzerine Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Trump'ın bugün Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı duyurulmuştu.

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