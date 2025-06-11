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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Harvard'a karşı soruşturma başlatılmasını talep ettiği iddia edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Harvard Üniversitesinin, Çin'de düzenlenen ve ABD yönetimi tarafından kara listeye alınan Çinli yetkililerin de katıldığı düşünülen bir konferansın organize edilmesinde rol alarak federal yaptırımları ihlal edip etmediğinin araştırılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Haber Merkezi
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Harvard'a karşı soruşturma başlatılmasını talep ettiği iddia edildi
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New York Times gazetesinin konuya aşina yetkili ve belgelere dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Harvard'ın Çin'deki konferansın düzenlenmesinde rol almasının federal yaptırımların çiğnenmesine neden olup olmadığının soruşturulması için Hazine Bakanlığına baskı kuruyor.

Rubio'nun, mayıs ayında Hazine Bakanlığı'na, konunun detaylıca incelenmesi amacıyla resmi soruşturma başlatılmasını tavsiye ettiği bir mektup gönderdiği iddia edildi.

Açılacak soruşturma kapsamında, özellikle konferansa katıldığı düşünülen ve ABD yönetimi tarafından kara listeye alınıp yaptırım uygulanan Çinli yetkililerin inceleme altına alınacağı belirtilen haberde, söz konusu yetkililerin, Çin devletine bağlı Sincan İmalat ve İmar Kolordusunda görevli olduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Öte yandan, Amerikan basınına konuşan uzmanlar, Dışişleri Bakanı'nın, Hazine Bakanlığı'nın yaptırım sürecine bu ölçüde müdahil olmaya çalışmasının oldukça sıra dışı olduğunu vurguluyor.

ABD, 2020 yılında, Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasını gerekçe göstererek Sincan İmalat ve İmar Kolordusundan pamuk ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı.

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