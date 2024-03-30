ABD, dizel ağır vasıtalarda emisyon oranlarını kısıtlıyor

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) yetkilileri, yaptıkları açıklamada dizel yakıtla çalışan büyük araçların emisyon hacimlerine getirilecek kısıtlamaların, ısınmaya yol açan sera gazı kaynaklarının bazılarından kurtulmayı sağlayacağını bildirdi.

Açıklamada, 2027 ile 2032 arasında üretilecek araçlar için geçerli olacak yeni kuralların, gelecek 30 yılda 1 milyar tona kadar sera gazı emisyonunu önleyeceği ve 13 milyar dolarlık net fayda sağlayacağı kaydedildi.

EPA Yöneticisi Michael Regan, basın açıklamasında, "Ağır hizmet araçlarımızdan kaynaklanan emisyonları azaltmak, daha temiz hava ve daha az kirlilik, daha güvenli ve daha canlı topluluklar anlamına gelir. Bu, kamyon sahipleri ve operatörleri için daha düşük yakıt ve bakım maliyetleri demektir." ifadelerine yer verdi.

ABD Kamyon Taşımacılığı (ATA) Birliği Başkanı Chris Spear ise yazılı açıklamasında EPA'nın kararına tepki göstererek, "ATA, mevcut haliyle bu kurala karşı çıkıyor çünkü sıfır emisyon teknolojisinin mevcut durumu, şarj altyapısının eksikliği ve elektrik şebekesindeki kısıtlamalar göz önüne alındığında 2030 sonrası hedefler tamamen ulaşılamaz durumda kalıyor. Kamyon taşımacılığının gerçeklerini hesaba katmayan herhangi bir düzenleme, sektörü ve Amerika'nın tedarik zincirini başarısızlığa sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

EPA'dan geçen hafta yapılan açıklamada, 2032'ye kadar yeni binek araç satışlarının yüzde 56'sının elektrikli ve en az yüzde 13'ünün hibrit veya kısmen elektrikli otomobillerden oluşmasının gerektiği bildirilmişti.