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ABD, Filistin'e 100 milyon dolarlık ek yardım sağlayacağını duyurdu

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinliler için 100 milyon dolarlık ek yardım sağlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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ABD, Filistin'e 100 milyon dolarlık ek yardım sağlayacağını duyurdu
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerden evlerini tahliye etmesini istemesinin ardından çok sayıda aile, yanlarına aldıkları eşyalarıyla kentin orta kesiminde bulunan Deyr Balah'a doğru göç etti (AA)
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ABD, İsrail’e milyonlarca dolar değerindeki askeri desteğini sürdürürken, hedef haline gelen Filistinlilere de yardım sağlanacağını açıkladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinliler için 100 milyon dolarlık ek yardım duyuruldu. Açıklamada fonun BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı’nı (WFP) destekleyeceği belirtilirken, Gazze Şeridi’nde hayat kurtaran insani yardımların güvenli ve etkin bir şekilde ulaştırılması için lojistik destek sağlanacağı ifade edildi.
USAID, açıklanan ek fonla birlikte savaşın başlamasından bu yana ABD’nin Filistinlilere yaptığı yardımın 774 milyon doları aştığını bildirdi.

 

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