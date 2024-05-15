ABD, İsrail'e 1 milyar dolarlık silah göndermeyi planlıyor

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin hükümet ve Kongre yetkililerine dayandırdığı haberine göre Joe Biden yönetimi, İsrail'e değeri 1 milyar doları aşan silah ve mühimmat gönderilmesi için Kongre'yi bilgilendirdi. ABD’li haber ajansı Associated Press ise söz konusu askeri paketin yaklaşık 700 milyon dolarının tank mühimmatını, 500 milyon dolarının askeri araçları, 60 milyon dolarının da havan mermisini içerdiğini aktardı.

Kongre'ye gönderildiği belirtilen paket, Biden yönetiminin geçtiğimiz hafta İsrail'e silah sevkiyatını durdurmasından bu yana ilk paket olma özelliği taşıyor.

İsrail’e silah sevkiyatı durdurulmuştu

Öte yandan Biden geçtiğimiz hafta, İsrail'in Gazze Şeridi’nin güneyinde 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah şehrine geniş çaplı kara operasyonu başlatması halinde İsrail’e silah sevkiyatını durduracağını söylemişti. Biden Refah’ta kullanılma ihtimali olan 900 kilogramlık bombaların İsrail'e sevkiyatını ertelediğini belirterek, “Gazze'de siviller, bu bombalar sonucu öldürüldü” ifadelerini kullanmıştı. Biden ayrıca ABD’nin gönderdiği bombaların Gazze'deki Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda da İsrail'e sağlanan bazı ABD yapımı silahların Gazze’de uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmış olabileceği ifade edilmişti.