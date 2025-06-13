  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran Devrim Muhafızları Ordusu: Devrim güçleri bu saldırıya karşılık vermekte tereddüt etmeyecek
Takip Et

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Devrim güçleri bu saldırıya karşılık vermekte tereddüt etmeyecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. DMO, saldırının ABD’nin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini öne sürdü ve "ağır bir bedel" ödetileceğini belirtti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Devrim güçleri bu saldırıya karşılık vermekte tereddüt etmeyecek
Takip Et

İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli askeri ve sivil noktalarına yönelik İsrail tarafından düzenlenen saldırıların ardından Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiği saldırının "terörist ve canice" bir eylem olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Hiç şüphe yok ki Hüseyin Selami, İslam Devrimi’nin en seçkin komutanlarından biriydi. O, bilimsel, kültürel, güvenlik ve askeri alanlarda cihat eden, devrim ve millet yolunda daima ön safta yer alan bir liderdi" ifadeleri kullanıldı.

Saldırının, ABD’nin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği ileri sürülen açıklamada, İsrail’in bu saldırının bedelini ağır şekilde ödeyeceği kaydedildi.

Ayrıca Selami’nin, "direniş cephesinin stratejik derinliğini artırma, düşman tehditlerine karşı koyma ve ülkenin caydırıcılık kapasitesini güçlendirme" alanlarında önemli katkılar sunduğu belirtildi.

İran’dan intikam mesajı

Açıklamanın devamında, "Bu cinayet İran halkının hafızasında kalacak ve devrim güçleri bu saldırıya karşılık vermekte tereddüt etmeyecektir. Selami’nin yolu, silah arkadaşları ve halk tarafından daha güçlü şekilde sürdürülecektir" denildi.

Dünya
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı el-Gamari'ye suikast düzenledi
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı'na suikast düzenledi
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz