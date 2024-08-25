ABD: İsrail'in yanındayız
ABD, "İsrail'in kendisini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, İsrail'in kendin savunma hakkını desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı.
Biden: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Joe Biden'ın, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Biden, üst düzey yetkililere, İsrailli mevkidaşlarıyla yakın iletişim kurmaları yönünde talimat verdi.
Bir diğer açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi.
Açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin, Amerika'nın, İsrail'in İran ve bölgedekıi ortakları ı̇le vekilleri tarafından yapılabı̇lecek saldırılara karşı savunulması konusundakıi kararlılığını teyıit ettıi" ifadeleri kullanıldı.