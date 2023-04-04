ABD medyasında 'casus balon' yankısı

Amerika merkezli yayın kuruluşu NBC News'in yetkililere dayandırdığı haberine göre, Şubat ayında Amerika ve Çin arasında polemiğe sebep olan ve 4 Şubat'ta Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından düşürülen 'casus balon', Çin'e günlerce istihbarat içeren raporları gerçek zamanlı olarak yolladı.

NBC News'e konuşan ABD'li bir yetkili, balonun zannedilenin aksine fotoğraf çekmediğini, elektronik sinyaller alarak Pekin'e gerçek zamanlı istihbarat sağladığını söyledi.

Beyaz Saray ise henüz bu haberi doğrulamadı.

Konuya yakın FBI yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ise, 4 Şubat'ta düşürülen 'casus balon'un enkazı hala inceleme altında.

Açıklamayı yapan isim olan Sabrina Singh ise balonun hangi askeri tesisler üzerinden uçtuğuna dair kesin bir bilgi vermedi. Yalnızca balonun manevra kabiliyetine sahip olduğunu ve kasıtlı olarak belirlenmiş bir yolu takip edebildiğini söyledi.