ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten ‘Orta Doğu’ mesajı: Askeri ve diplomatik varlıklar korunacak

İsrail ile İran arasındaki çatışma riski artarken, ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten kararlı bir çıkış geldi.

"Orta Doğu'daki varlığımızı koruyacağız"

Bakan Hegseth, ülkesinin Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik varlıklarını koruyacağını söyledi.

Fox News'a konuşan Hegseth, "Tetikteyiz ve hazırlıklıyız. Başından beri, vatandaşlarımızı ve varlıklarımızı korumak için bu bölgede bulunduğumuzu devamlı olarak dile getirdik." dedi.

Hegseth, Orta Doğu'da konuşlanmış askeri ve diplomatik varlıkları koruyacaklarını vurguladı.

"Trump İran'la nükleer anlaşmaya varmayı hedefliyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İsrail arasında barışın sağlanmasına yönelik umudunu sürdürdüğünü belirten Hegseth, Trump'ın İran'la nükleer anlaşmaya varmayı hedeflediğinin de altını çizdi.

Bakan Hegseth, "Başkan Trump, anlaşmanın masada olduğunu açıkça ifade etti. Soru şu ki, İran bunu kabul edecek mi?" şeklinde konuştu.

Orta Doğu'da ek kabiliyetlerin konuşlandırılması talimatı vermişti

X hesabından yaptığı paylaşımda da Hegseth, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini bildirmişti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.