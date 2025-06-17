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Trump: İran'a 60 gün süre verdim, 61. günde ne olduğunu gördünüz

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer müzakerelerde Tahran'a 60 gün süre verdiğini, ancak İran'ın anlaşmaya yanaşmadığını savundu.

Haber Merkezi
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Trump: İran'a 60 gün süre verdim, 61. günde ne olduğunu gördünüz
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ABD Başkanı Trump, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi marjında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran yönetimini nükleer silahlar konusunda bir kez daha uyarmak istediğini belirterek, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz" dedi.

İran'la nükleer müzakerelerde Tahran'a 60 gün süre verdiğini, ancak bu ülkenin bu süre zarfında anlaşmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran'a 60 gün süre verdim ama onlar 'Hayır' dedi. 61. günde ne olduğunu gördünüz" değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'ın yeniden müzakere masasına döneceğine inancını dile getirerek, İran'ın nükleer bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirtti. "İran'ın bunu imzalamaması aptalca; anlaşmayı imzalamalıydılar" diye konuşan Trump, İsrail'in "çok iyi durumda" olduğunu söyledi. 

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