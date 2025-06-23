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ABD’den Katar’daki vatandaşlarına uyarı: 'Bulunduğunuz yerden ayrılmayın'

ABD, İran’ın Amerikan üslerine yönelik olası bir misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar’daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
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ABD’den Katar’daki vatandaşlarına uyarı: 'Bulunduğunuz yerden ayrılmayın'
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Katar’daki ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda, "Tedbiren, ikinci bir duyuruya kadar Amerikan vatandaşlarının bulundukları yerde kalmaları tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü, Orta Doğu’daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak biliniyor. Bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilimler üzerine ABD’nin böyle bir önlem alması dikkati çekti.

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