ABD’den Katar’daki vatandaşlarına uyarı: 'Bulunduğunuz yerden ayrılmayın'

Katar’daki ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda, "Tedbiren, ikinci bir duyuruya kadar Amerikan vatandaşlarının bulundukları yerde kalmaları tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü, Orta Doğu’daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak biliniyor. Bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilimler üzerine ABD’nin böyle bir önlem alması dikkati çekti.