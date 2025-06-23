İsrail'in öldürmek istediği İranlı yetkililerin listesi | İran medyası soruyor: Geriye kim kaldı?

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgedeki tansiyon tırmanıyor.

İsrail’in İran Devrim Muhafızları ve ordusunun üst düzey isimlerinden oluşan bir “etkisiz hale getirme” listesi hazırladığı bildirildi.

İsrail ile ABD arasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ortadan kaldırılmasının etkisi konusunda görüş ayrılığı bulunsa da, Hamaney’in olası tehditlerin farkında olduğu ve ülke içinde liderlik boşluğu oluşmaması için üç potansiyel halefi belirlediği öne sürülüyor.

Hamaney iletişimi kesti, sığınağa çekildi

The New York Times’ın İran muhabiri Farnaz Fassihi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “İran lideri Ayetullah Hamaney şu anda bir sığınakta. Suikast riskine karşı tüm elektronik iletişimini durdurdu, kendisiyle iletişim sınırlı ve zor. Konuşana kadar, İran’ın ABD saldırılarına vereceği kesin karşılık belli olmayacak” ifadelerini kullandı.

En üst sırada Ali Şemhani var

İsrail'in hedef listesinde ilk sırada yer alan isim, İran lideri Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Şemhani. Tel Aviv yönetimi Şemhani’yi “İran’ın nükleer programından sorumlu üst düzey isim” olarak tanımlıyor.

Şemhani, geçtiğimiz hafta İsrail’in gerçekleştirdiği ilk saldırıda ağır yaralanmış ve İran kaynaklarına göre bir bacağı ampute edilmişti. Durumunun stabil olduğu bildirildi.

ABD saldırısından bir gün önce çok dilli bir mesaj paylaşan Şemhani, İbranice de dahil olmak üzere yaptığı açıklamada, “Yaralı da olsam hayattayım. Bu yüzden hala düşmanın nefretinin sebebiyim. İran için yüz kez feda olmaya hazırım. Umut dolu bir millete karşı savaşmak, düşmanları için yalnızca küle dönüşen bir oyundur. Zafer, şehitlerin gülümsemesiyle aydınlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ordu komutasında değişim ve yeni hedefler

İran’ın yeni askeri yapılanması da hedefte. Bu yapının başında, silahlı kuvvetler komutanlığına aday gösterilen eski ordu komutanı Abdolrahim Musevi yer alıyor. Musevi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “İran halkı tarih boyunca saldırılara boyun eğmemiştir. Siyonist varlığa karşı azami güçle direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Daha önce İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nde ve ordu komutan yardımcılığı görevinde bulunan Musevi, yıllar içinde ABD için “Büyük Şeytan” nitelemesinde bulunmuş, İsrail’in yok edilmesini nihai hedef olarak açıklamıştı.

Pakpur, Karimi ve Hatemi de listede

İsrail’in hedef aldığı bir diğer önemli isim, Devrim Muhafızları’nın kara kuvvetlerinin eski komutanı Muhammed Pakpur. General Hüseyin Selami’nin yerine geçtiği belirtilen Pakpur, İran-Irak Savaşı’ndan bu yana Muhafızlar içinde görev aldı. İran’ın kuzeybatısındaki ayaklanmaların bastırılmasında etkin rol oynadı. ABD tarafından 2019’da yaptırım listesine alınmıştı.

Pakpur’un yanı sıra, doğu İran’daki Sistan ve Belucistan eyaletinin eski valisi ve yeni kara kuvvetleri komutanı olarak atanan Muhammed Kerimi de hedefler arasında. Kerimi, özellikle Beluç azınlığın protestolarını acımasız şekilde bastırmasıyla tanınıyor.

Uzmanlar, bu atamanın Hamaney’in rejimi içeriden güçlendirme ve muhalefeti sindirme stratejisinin parçası olduğunu belirtiyor.

Silahlı kuvvetler komutanlığına Musevi’nin getirilmesinin ardından, ordu komutanlığına atanan bir diğer isim ise Emir Hatemi oldu. Hatemi, İran’daki rejim yanlısı milis gücü Besic aracılığıyla Devrim Muhafızları’na katılmış, protestoların bastırılmasında görev almıştı.

Daha sonra orduya geçerek çeşitli görevler üstlenen Hatemi, 2017’de savunma bakanlığı görevine getirilmiş, son olarak Hamaney’in askeri işler danışmanlığı görevini yürütüyordu.