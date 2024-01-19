ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ifadeye çağırıldı

NBC News'ün haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, dün, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e konuya ilişkin 14 Şubat'ta ifade vermesini talep eden mektup gönderdi. İfade sırasında Savunma Bakanlığının, Beyaz Saray yetkililerine Austin'in yoğun bakımda olduğunu söylemek için neden 3 gün beklediğine odaklanılacak.

Austin'e gönderilen 4 sayfalık mektupta, ulusal güvenlik alanında herkesin Savunma Bakanı'nın ulaşılabilirliğine ve şeffaflığına güvenebilmesi gerektiğine işaret edilerek "Ne yazık ki, son olaylarda bu nitelikleri sergilemediniz." denildi.

Mektupta, Austin'den, hastanede kaldığı süre boyunca Beyaz Saray ve Pentagon yetkilileriyle görüşmeleri, yetkinin geçici olarak Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e devredilmesi ve resmi faaliyetleri hakkında detaylı bilgi istendi.

Konuya ilişkin tam dürüstlük ve işbirliği beklendiği vurgulanan mektupta, "Bunun dışında herhangi bir şey kesinlikle kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılması

ABD'de Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması, ülkede tartışma yaratmıştı. Pentagon'dan ilk olarak 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkililerinin ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Devam eden tartışmalar üzerine Pentagon, Bakan Austin’in 22 Aralık 2023’te hastaneye kaldırılarak, prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçirip ertesi gün taburcu edildiği ancak akabinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Austin’in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaması tepki çekmiş, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanı'nın "gizlice" hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Daha sonra 15 Ocak'ta Austin'in tedavisinin sona erdiği ve taburcu edildiği bildirilmişti.