Meclis onayladı: Norveç, ziyaretçilerden 'turist vergisi' alacak
Norveç’te milletvekilleri, turizmden yoğun şekilde etkilenen bölgelerde belediyelerin gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi uygulamasına olanak tanıyan düzenlemeyi kabul etti. Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, bunun “tarihi bir anlaşma” olduğunu belirtti.
Norveç'te turizmden etkilenen bölgelerde 'turist vergisi' uygulanacağı bildirildi. Milletvekilleri, belediyelerin ‘turizmden etkilenen bölgelerde’ gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi getirmesine olanak tanıyan yeni vergiyi onayladı.
Yasa, "yerel yönetimlerin vergiyi kendi takdirlerine göre uygulamalarına" izin veriyor. Vergi ile toplanan fonların "hem ziyaretçilere hem de yerel halka fayda sağlayan turizm altyapı projelerinin iyileştirilmesi için kullanılacağı" belirtiliyor.
Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie: Tarihi bir anlaşma
Belediyelerin fonları harcayabilmeleri için ise tesislerinin yetersiz olduğunu kanıtlamaları ve planlarını hükümete onaylatmaları gerekecek.
Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümetinin ‘Avrupa'nın geri kalanıyla uyumlu’ bir turizm vergisi getirmek üzere ‘tarihi bir anlaşmaya’ vardığını söyledi.