Güney Afrika'da görülmemiş kaza: Uçan şişme zıplama kalesi havalandı, 2 çocuk yaralandı
Güney Afrika'da düzenlenen bağış toplama etkinliğinde kurulan şişme zıplama kalesinin ani bir rüzgarla havalanarak metrelerce yükselmesi sonrası içinde bulunan 2 çocuk düşerek yaralandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Krugersdorp kentinde bulunan Laerskool Protearif İlkokulu'nda, içinde çocukların bulunduğu şişme oyun kalesi rüzgarın etkisiyle aniden gökyüzüne savruldu.
Kazada 2 çocuk yaralandı
Havalanan şişme oyun kalesinin içinde bulunan 2 çocuk, metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin kolu kırılırken, diğerinin kafatasında çatlak tespit edildi.