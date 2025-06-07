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Güney Afrika'da görülmemiş kaza: Uçan şişme zıplama kalesi havalandı, 2 çocuk yaralandı

Güney Afrika'da düzenlenen bağış toplama etkinliğinde kurulan şişme zıplama kalesinin ani bir rüzgarla havalanarak metrelerce yükselmesi sonrası içinde bulunan 2 çocuk düşerek yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Güney Afrika'da görülmemiş kaza: Uçan şişme zıplama kalesi havalandı, 2 çocuk yaralandı
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Krugersdorp kentinde bulunan Laerskool Protearif İlkokulu'nda, içinde çocukların bulunduğu şişme oyun kalesi rüzgarın etkisiyle aniden gökyüzüne savruldu.

Kazada 2 çocuk yaralandı

Havalanan şişme oyun kalesinin içinde bulunan 2 çocuk, metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. 

Yerel basında yer alan haberlere göre hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin kolu kırılırken, diğerinin kafatasında çatlak tespit edildi. 

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