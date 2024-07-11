ABD yetkili: ABD, 227 kilogramlık bombaları İsrail'e göndermeye devam edecek

ABD, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah şehrine kara operasyonu gerçekleştireceği endişesiyle geçtiğimiz aylarda tedarikini durdurduğu bazı bombaları, İsrail'e yeniden gönderme kararı aldı.

"227 kilogramlık bomba sevkiyatını yeniden başlatacak"

İsmini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili medyaya yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'e yaklaşık 227 kilogramlık bomba sevkiyatını yeniden başlatma kararı aldığını belirtti. Yetkili, İsrail'in Refah'a yönelik operasyon gerçekleştireceğini açıkladığı dönemde asıl endişelerinin 227 kilogramlık bombaların kullanımı değil, yoğun nüfusun olduğu yerleşim yerlerinde 900 kilogramlık bombaların kullanılma ihtimali olduğunu vurguladı.

900 kilogramlık bombaların sevkiyatı hala bekletiliyor

Yetkili, 227 kilogramlık bombaların 900 kilogramlık bombalarla aynı sevkiyatta yer aldığı için tedarikinin durdurulduğunu belirterek, “Bizim asıl endişemiz, 900 kilogramlık bombaların Refah'ta ve Gazze'nin diğer yerlerinde kullanılma ihtimaliydi. Endişemiz 227 kilogramlık bombalarla ilgili değildi" ifadelerini kullandı. Yetkili, 900 kilogramlık bombaların sevkiyatı ise hala bekletildiğini aktardı.

Öte yandan ABD yönetiminin Mayıs ayında, İsrail'in Refah'a geniş çaplı kara operasyonu gerçekleştireceğini açıklamasının ardından sivil kayıpların önüne geçilmesi amacıyla 900 kilogramlık ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğu kamuoyuna yansımıştı. ABD medyası, sevkiyatın her biri 900 kilogram olan bin 800 adet bomba ve her biri yaklaşık 227 kilogram olan bin 700 adet bombadan oluştuğu aktarmıştı.