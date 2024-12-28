ABD'de evsizlerin sayısı rekor seviyeye çıktı

ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'nın yeni raporunda ülkede bu yıl evsizliğin yüzde 18,1 artarak rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Federal yetkililer, bu çarpıcı artışın büyük ölçüde uygun fiyatlı konut eksikliği, yıkıcı doğal afetler ve ülkenin bazı bölgelerindeki göçmen akını nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Ocak 2024'te ülke genelinde tek bir gecede yapılan zorunlu sayımlarda 770.000'den fazla kişinin evsiz olarak sayıldığı aktarıldı.

Öte yandan sayımda, kendi evleri olmadığı için arkadaşlarında veya ailelerinin yanında kalan kişilerin kaydedilmediği ifade edildi. Bu da ABD'deki evsiz insan sayısının muhtemelen daha fazla olduğu anlamına geliyor.

CBS News'a göre, 2023'te ülkedeki evsiz sayısında yüzde 12'lik artış kaydedilmişti. Yetkililer bu artışı artan kiralara ve pandemi yardımlarının sona ermesine bağlamıştı.

Pandemi sonrası artış

Salgın sonrası dönemde kiracılara tahliye yasağı da dahil olmak üzere hükümet destekli uygulamaların sona ermesiyle ABD'liler sert bir darbe aldı. Uzmanlara göre aynı zamanda ülkedeki konut maliyetleri de yükseliyor.

Harvard Ortak Konut Çalışmaları Merkezi'ne göre ABD'li kiracılar, gelirlerinin yüzde 30'undan fazlasını konuta ayırıyor.

Ulusal Evsizliği Sonlandırma İttifakı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Her zamankinden daha fazla insan kira öderken yardıma ihtiyaç duyuyor. Her zamankinden daha fazla insan ilk kez evsiz kalıyor," ifadelerine yer verildi.

Son rakamlar, ABD'de her 10.000 kişiden 23'ünün evsiz olduğu anlamına geliyor. Evi olmayan yurttaşlar arasında siyahların oranının da yüksek olduğu belirtiliyor.