Dehşet! ABD'de bir kişi daha metroda uyurken ateşe verildi (Video)

ABD'nin New York eyaletindeki Penn İstasyonu'nda 56 yaşındaki bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi. Olay, 27 Aralık Cuma akşamı Manhattan'da meydana geldi. Olayda ateşe verilen kişinin vücudunda ciddi yanık izleri oluştuğu kaydedildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan mağdur, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın detaylarına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, saldırının neden gerçekleştiği belirsizliğini koruyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görgü tanıklarının bilgi vermek için yetkililere ulaşmasını istedi.

Daha önce de bir kadın yakılarak öldürülmüştü

Geçtiğimiz günlerde de ABD’nin New York kentine bağlı Brooklyn’de metroda bir şahıs uyuyan kadını çakmakla ateşe verilmiş ve kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 2018'de Guatemala'dan ABD'ye göç ettiği belirlenen saldırgan gözaltına alınmıştı.