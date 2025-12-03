ABD'de gıda devlerine dava: Coca-Cola, Nestle, Pepsi...

San Francisco Kent Savcısı David Chiu'nun mahkemeye sunduğu belgede, ülkedeki birçok global firmanın aşırı işlenmiş gıda ürünleri üretimi ve reklamı aracılığıyla California eyaletinin kamu zararını ve haksız rekabeti önlemeye ilişkin yasalarını ihlal ettiği savunuldu.

Şekerleme, cips, kahvaltılık gevrek, enerji içeceği gibi aşırı işlenmiş gıda maddelerinin kamu sağlığı zararlarına ilişkin bilimsel araştırmalara yer verilen belgede, şirketlerin "sahte reklamcılık" yapmasının önlenmesi ve bu ürünlerin çocuklara tanıtımına kısıtlamalar getirilmesi istendi.

Mahkemeden firmalara, aşırı işlenmiş gıdaların sağlığa zararları konusunda tüketicileri bilgilendirmeleri ve bu ürünlerin tüketiminin yerel hükümetlere yüklediği sağlık masraflarının karşılanması için para cezası ödemeleri talep edildi.

Belgede adı geçen 10 firma arasında gıda sektörünün devlerinden sayılan Coca-Cola, Nestle, PepsiCo, Kraft Heinz, Kellogg gibi firmalar da yer aldı.

Chiu, basına dava hakkında yaptığı açıklamada, "Yiyecekleri, insan vücudu için tanınmaz ve zararlı hale getirdiler. Kamu sağlığı krizini kasten çıkaran bu şirketler, büyük karlar elde ettiler ve şimdi yol açtıkları hasarın sorumluluğunu üstlenmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.