ABD’de siyasetçilere hisse işlem yasağı yolda!
ABD Kongresi'nde üyelere hisse alım satımı yasağı için baskı artıyor.
ABD Kongresi’nde iki partiden üyelerin oluşturdukları bir koalisyon, Temsilciler Meclisi üyelerinin bireysel hisse senedi alım satımı yapmasını yasaklamaya yönelik adım atıyor.
Florida’dan Cumhuriyetçi Temsilci Anna Paulina Luna, 100’den fazla destekçisi bulunan koalisyonun yasa tasarısının oylamaya sunulması için girişim başlattı.
Luna, 218 Temsilciler Meclisi üyesinin imzasını toplayabilirse, yasa tasarısını Meclis İdare Komitesi’nin kontrolünden çıkararak Başkan Mike Johnson’a karşı bir isyan örgütlenebilecek ve tasarı hızla Senato’ya gönderilebilecek.
Tasarı destekçileri, Johnson’ın konuyu Temsilciler Meclisi genelinde tartışmaya açmaya ve oylamaya sunmaya yeşil ışık yakmadığından endişe ediyor.
Cumhuriyetçi Temsilci Chip Roy ve Demokrat Temsilci Seth Magaziner ortak açıklamalarında, “Süreç başladı. Eğer liderlik hızlıca güçlü bir yasak getirmezse, üyeler harekete geçecek” dedi.