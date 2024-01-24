ABD'den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili açıklama: Kongrenin süreçte kilit rolü var
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin uzun süredir talep ettiği F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin, "Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var" açıklaması yaptı.
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ABD Dışişleri, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak kongrenin süreçte kilit rolü var" denildi.
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