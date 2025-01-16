ABD'li Bakan Blinken: Hamas masaya oturmayı reddettiğinde Erdoğan'dan ağırlığını kullanmasını istedik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görev süresinin dolmasına az bir zaman kalmasının ardından bakan olarak son basın toplantısını düzenledi. Blinken, konuşmasında diplomatik başarıların yanı sıra özellikle Gazze’deki çatışmalar ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konulara değindi.

Konuşmasına basın mensuplarına övgülerle başlayan Blinken, "Sizlerin zor soruları sorması ve bizi hesap vermeye zorlaması, demokrasimizin sağlığı için kritik bir öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Gazetecilere teşekkür ederek basının yönetimle olan ilişkilerindeki önemli rolüne dikkat çeken Blinken, görev süresi boyunca kilometrelerce yol kat ettiklerini ve ABD diplomasisinin temel değerlerini güçlendirmek için yoğun bir çaba harcadıklarını vurguladı.

“Gazze halkı için büyük bir yeniden inşa planı başlatılacak”

Gazze’de ateşkes ve rehine anlaşmasına aracılık edilmesini yönetimin önemli başarılarından biri olduğunu belirten Blinken, “Bu anlaşma, 15 aydan fazla süren çatışmaların ardından hem İsrailliler hem de Filistinliler için bir rahatlama anıdır” ifadelerini kullandı.

Blinken, sürecin bölgedeki tarihi bir değişim için fırsat sunduğunu belirterek, İsrail ve Suudi Arabistan arasında normalleşme sürecinin ilerletilmesinin, bölgesel entegrasyonun ve Filistin devletine giden yolun kilit bir parçası olduğunu dile getirdi.

Blinken, ABD’nin Gazze’deki insani durumu iyileştirme çabalarına da değinerek, “Gazze halkı için büyük bir yeniden inşa planı başlatılacak. Bu süreçte insani yardımların devamlılığını sağlamak ve savaşın kalıcı olarak sona ermesi için çaba göstermek önceliğimiz” dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ağırlığını ve etkisini kullanmasını istedik"

Gazze’de ateşkes süreciyle ilgili gelen bir soruya cevap veren Blinken, Hamas’ın anlaşma masasına oturması konusunda uzun bir yol izlediklerini belirterek, "Hamas sonbaharda masaya oturmayı reddettiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bölgedeki bazı aktörlere gittik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ağırlığını ve etkisini kullanmasını istedik ve o da bunu yaptı" dedi.

Blinken, Gazze’de ateşkesin 19 Ocak’ta başlayacağından emin olduğunu belirterek, "Kendime güveniyorum ve uygulamanın dediğimiz gibi pazar günü başlayacağını umuyorum. Bu kadar zorlu ve gergin geçen bir süreçte, yarım kalmış bir sonla karşılaşmanız pek de şaşırtıcı değil. Konuştuğumuz gibi bu yarım kalmış işi tamamlıyoruz" dedi.

Ukrayna ve Hint-Pasifik

Ukrayna’daki savaşla ilgili olarak, ABD’nin 50 ülkeyi bir araya getirerek Ukrayna’nın savunmasını destekleme çabalarına liderlik ettiğini söyleyen Blinken, “Ukrayna’nın bağımsız ve demokratik bir ulus olarak kalmasını sağladık” ifadelerini kullandı. Blinken, Rusya’ya uygulanan yaptırımları hatırlattı.

Hint-Pasifik bölgesinde ABD’nin müttefikleriyle iş birliğini güçlendirdiğini aktaran Blinken, ABD’nin Çin’in haksız ticaret uygulamalarına karşı etkili adımlar attığını belirtti.

Blinken, Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen reformlardan bahsederek, diplomasiyi daha çevik, etkili ve modern bir yapıya kavuşturduklarını ifade etti. Blinken, "Bu bakanlığı, karşılaştığımız yeni çağın zorluklarına daha hazırlıklı hale getirdik” ifadelerini kullanarak, başta fentanil krizine karşı oluşturulan küresel koalisyon olmak üzere birçok konuda uluslararası iş birliğini güçlendirdiklerini vurguladı.

Blinken, son olarak görevi devralacak yeni yönetime, “Bölgede barış ve entegrasyon için güçlü bir temel oluşturduk. Bu fırsatların değerlendirilmesini umuyorum” dedi.

Gazeteciler protesto etti

Basın toplantısı sırasında Blinken, gazetecilerin sert protestolarıyla karşı karşıya kaldı. ABD’li gazeteciler Max Blumenthal ve Sam Husseini, ABD’nin Gazze politikalarını ve İsrail’e verdiği desteği eleştirerek, Blinken’i “soykırımın destekçisi” olmakla suçladı. Blumenthal, "Neden arkadaşlarımın katledilmesine izin verdiniz? Gazze’de yaşanan bu soykırımın gerçekleşmesine nasıl göz yumdunuz? Mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" sorusunu sorarken, Husseini, “Uluslararası toplum sizi soykırım ve ayrımcılıkla suçladı. Neden Lahey’de yargılanmıyorsunuz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Gazeteciler güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.