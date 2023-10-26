ABD’li senatörlerden 6 maddelik talep

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmediği ve topraklarını korumaya çalışan mücahitler olarak gördüğünü ifade etmesinin ardından, ABD'li bir grup senatör, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e ayrıntılı bir mektup gönderdi.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, mektupta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türk hükümetinden 6 talepte bulunması istendi.

Bu talepler ise şöyle sıralandı:

1. Hamas'ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi

2. Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması

3. Türkiye'deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve T.C. pasaportlarına el konulması

4. Hamas yetkililerinin Türkiye’den sınır dışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması

5. Herhangi bir Türk bankasının Hamas'ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması, bu tür bir soruşturmanın bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana karışan bankalara yaptırım uygulanması

6. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığını araştırılması ve bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi.