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ABD'li turist Japonya'ya tabancayla giriş yaptı: Skandal güvenlik açığı

ABD'den uçakla Japonya'ya gelen bir turistin, bavulunda unuttuğu tabancayla ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı. Şahsın 2 farklı ülkedeki havaalanı kontrollerini sorunsuz şekilde geçebilmesi, güvenlik zafiyeti tartışmalarına neden oldu.

Haber Merkezi
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ABD'li turist Japonya'ya tabancayla giriş yaptı: Skandal güvenlik açığı
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Japonya'da akıllara durgunluk veren bir güvenlik skandalı yaşandı. ABD'den uçakla ülkeye gelen Rand Alan Peterson adlı 73 yaşındaki bir turistin, bavulunda unuttuğu tabancayla ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı. Hyogo eyaleti polisinden edinilen bilgilere göre ABD'nin Hawaii eyaletindeki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı'ndan uçağa binen şahıs, 22 Mart'ta Kansai Havaalanı'ndan Japonya'ya giriş yaptı. 23 Mart'ta Hyogo eyaletindeki Kobe Limanı'ndan bir gemiye binen şahıs, gemi görevlileri ile irtibata geçerek bavulunda yanlışlıkla bir silah getirdiğini söyledi. Yapılan ihbar üzerine silaha el koyan polis, şüpheli turisti ateşli silahlar kontrol yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

Polis 3 mermi bulunduğunu açıkladı

Polise verdiği ilk ifadede silahı yanlışlıkla valizine koyduğunu belirten şüpheli turist, olayı Osaka'daki bir otelde kalırken fark ettiğini söyledi. Yanında mermilerin de bulunduğunu itiraf eden şahıs, daha büyük bir soruna yol açacağı düşüncesiyle mermileri Kobe Limanı terminalinde çöpe attığını ifade etti. Kobe Limanı terminalinde arama yapan polis tuvaletteki bir çöp kutusunda 3 mermi bulunduğunu açıklarken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Şahsın 2 farklı ülkedeki havaalanı kontrollerini sorunsuz şekilde geçebilmesi, güvenlik zafiyeti tartışmalarına neden oldu.

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