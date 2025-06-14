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AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen 40 yaşında: Kaç tane Şengen ülkesi var?

Avrupa'da 29 ülkede 400 milyondan fazla kişinin sınır kontrolünden geçmeden seyahat etmesini sağlayan Şengen Anlaşması'nın 40. yılı kutlanıyor.

Haber Merkezi
AA
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AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen 40 yaşında: Kaç tane Şengen ülkesi var?
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Avrupa'da 400 milyondan fazla insanın sınır kontrolünden geçmeden seyahat etmesini sağlayan Şengen bölgesini kuran anlaşma, 14 Haziran 1985'te Lüksemburg'un Şengen kenti yakınlarında imzalandı.

Dönemin Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) mensup 10 üye ülkeden 5'i olan Belçika, Fransa, Batı Almanya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından kurulan bölge, yıllar içinde diğer ülkelerin katılımıyla genişledi.

Son olarak 1 Ocak 2025'te Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla Şengen ülkelerinin sayısı 29'a çıktı.

Halihazırda Şengen bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.

 

 

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