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Almanya, Türkiye'den vize başvurularına itiraz sürecini askıya aldı

Almanya, vize başvurularına itiraz sürecini 'vize başvurularına ek kapasite' yaratabilmek için askıya aldı. Uygulamanın deneme amaçlı oyduğu ve 6 ay süreceği belirtildi.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan yapılan 7 Haziran tarihli açıklamada, bu uygulamanın deneme amaçlı olduğu ve 6 ay süreceği belirtildi.

Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusu yapanlar uzun süreler beklemek zorunda kalıyordu ve başvurulara verilen ret yanıtı oranları arttı.

Açıklamada 'Salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bunun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.

Almanya, bu bekleme sürelerinin kısaltılması için üç ülkede pilot bir proje başlattıklarını duyurdu: "Vize başvurularını değerlendirecek ek kapasite yaratabilmek ve bekleme sürelerini kısaltabilmek amacıyla Çin, Fas ve Türkiye'de ret alan vize başvurularına itiraz süreci askıya alınmıştır".

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