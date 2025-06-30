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Almanya: Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceği, dış ve güvenlik politikamızın en önemli görevidir

Bazı temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceğinin ülkesinin dış ve güvenlik politikasının en önemli görevi olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Almanya: Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceği, dış ve güvenlik politikamızın en önemli görevidir
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Johann Wadephul, bazı temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

"Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceği, dış ve güvenlik politikamızın en önemli görevidir"

Wadephul, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya destek vermenin önemine işaret ederek, "Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceği, dış ve güvenlik politikamızın en önemli görevidir." dedi.

"Başarılı bir şekilde savunmasını sürdürebilmesi için modern hava savunma ve diğer silahlar ile insani ve ekonomik yardımlarla Ukrayna'nın yanında sağlam bir şekilde duracağız." ifadesini kullanan Wadephul, silah yardımının da devam edeceğini belirtti.

Ziyarette Ukrayna'nın karar alıcıları ile üst düzey görüşmeler yapılacak.

Wadephul, göreve geldikten hemen sonra 9 Mayıs'ta Ukrayna'yı ilk kez ziyaret etmişti.

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