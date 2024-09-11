Almanya'da daralan işgücüne karşı göç çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman parlamentosu Bundestag'da düzenlenen genel görüşme sırasında konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'deki Federal Meclis'te hükümetinin gelecek yıl için hazırladığı yarım trilyon Euro'luk bütçe taslağı üzerine yaptığı konuşmada, yaklaşan 'büyük ekonomik soruna' dikkat çekti.

"Yaklaşan büyük ekonomik sorun"

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Çarşamba sabahı başkent Berlin'deki Federal Meclis'te hükümetinin gelecek yıl için hazırladığı 500 milyar Euro (14 trilyon Türk Lirası) olan bütçe taslağı üzerinden "yaklaşan büyük ekonomik soruna" ilişkin bir konuşma yaptı.

euronews'in haberine göre Scholz, Almanya'nın çevresindeki ülkelerde yaşlanan işgücü nedeniyle birkaç yıl içinde "büyük bir ekonomik sorun" yaşanacağını gösteren araştırmalar olduğunu belirterek, bu nedenle dışarıdan göç almanın "gerekli" olduğunu vurguladı.

"Dünyada çalışan nüfusu azalan ve ekonomik büyüme gösteren hiçbir ülke yok. Bu, karşı karşıya olduğumuz bir gerçek," diyen Scholz, bu noktada hükümetinin vatandaşlık ve vasıflı işçiliğe yönelik çıkardığı yasaların altını çizdi.

Scholz, "Biz burada insanların çalışmasını, Almanca öğrenmesini, yasalara uymasını, hayatını kazanmasını ama aynı zamanda söz sahibi olmasını istiyoruz," diye konuştu

Altyapı ve eğitime yatırım

Scholz konuşmasında ayrıca, altyapıya daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

"Tüm güzergahları yenilemek için 10 yıl içinde milyarlarca Euro yatırım yapmalıyız çünkü her şey yıllardır ihmal edilmiş durumda. Bu yatırımlar, sokaklar için de geçerli, az sayıda bulunan cep telefonu şebekeleri için de, sanayi tesislerinin onaylanma hızı için de geçerli."

Ayrıca hükümetin gençlere ve ailelere öncelik verdiğini söyleyen Scholz, "Okulların ve anaokullarının yaygınlaştırılması için milyarlarca dolar harcıyoruz," diyerek Almanya'nın geleceğine ilişkin bir yol haritası çizdi.

"Aynı zamanda ülkemizin büyüme potansiyelini de geliştirmeliyiz ve büyüme inisiyatifi ile bunu yapıyoruz," diye ekledi.