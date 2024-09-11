Çalışan EYT’liler dikkat! Maaşınız kesilebilir

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olup çalışmaya devam edenler için önemli bir uyarı var: Yanlış bildirim nedeniyle maaşlar kesiliyor! Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) son düzenlemesi kapsamında, emeklilerin çalışmasının desteklenmesine yönelik primler doğru kodla bildirilmediği takdirde emekli maaşları durduruluyor. Bu durum birçok kişiyi mağdur etmiş durumda.

SGK emekli olmadığınızı varsayıyor

Sözcü'de yer alan habere göre, emekli maaşıyla geçinmekte zorlanan ve çalışmaya devam eden EYT'liler, SGK'ya doğru bildirim yapmazsa maaş kesintileriyle karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle primlerin 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi üzerinden ödenmesi gerekirken, 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları koduyla yatırılması durumunda, SGK emekli olmadığınızı varsayarak maaşınızı kesiyor. Bu nedenle, primlerinizin doğru kodla ödendiğini e-Devlet üzerinden düzenli olarak kontrol etmeniz şart.

Son dönemde, SGK'nın bu sıkı takipleri nedeniyle maaşı kesilen emekli sayısında artış gözlemleniyor. Uzmanlar, emeklilerin primlerini sık sık e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini ve bu sorumluluğun kendilerinde olduğunu hatırlatıyor. Doğru kodla bildirim yapılmadığı takdirde, maaş kesintisinin farkına bile varmayabilirsiniz.

Nasıl kontrol edebilirsiniz?

E-Devlet’e girin ve SGK prim ödemelerinizi kontrol edin.

Primlerinizin 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi olarak yatırıldığından emin olun.

Yanlış kod kullanımı durumunda hemen işverenle iletişime geçerek düzeltme talep edin.

Bu adımları takip ederek, maaş kaybı yaşamadan çalışmaya devam edebilirsiniz.