And Dağları'nda 22 yıl önce kaybolan ABD'li dağcı Bill Stampfl'ın cesedi bulundu

And Dağları'nda kaybolan Amerikalı dağcı Bill Stampfl'ın donmuş cesedi 22 yıl sonra bulundu; oğlu haberle büyük bir şaşkınlık yaşarken, aile cesedi Peru'dan ülkelerine geri getirmeyi planlıyor.

Peru polisi Salı günü yaptığı açıklamada 22 yıl önce And Dağları'nın en yüksek zirvelerinden birine tırmanırken çığ altında kalan Amerikalı dağcı Bill Stampfl'ın cansız bedenini bulduklarını duyurdu.

Öldüğünde 58 yaşında olan dağcının yanında olan iki arkadaşı daha hayatını kaybetmişti.

Euronews'in haberine göre ailesi, onun hayatta bulunmasının veya cesedinin Huascaran zirvesinin kalın kar ve buz tabakaları altından çıkarılmasının zor olduğunu biliyordu. Ancak Haziran ayında, Stampfl'ın oğlu Joseph Stampfl, dağcının donmuş ve büyük ölçüde bütünlüğü bozulmamış cesedini bulduğu haberini aldı.

Stampfl "Bu gerçekten beklenmedik bir şeydi. Babamızı hiç unutmadık. Telefon geldiğinde duyduklarımıza inanamadık," ifadelerini kullandı.

Stampfl'ın cesedi, 5,200 metre yükseklikte, Huascaran'ın dik zirvelerini tırmanan dağcıların mola verdiği kamplardan yaklaşık dokuz saatlik bir yürüyüş mesafesinde bulundu.

Jennifer Stampfl, ailenin cesedi Peru’nun başkenti Lima’daki bir cenaze evine taşımayı ve orada yakılma işlemini yaparak küllerini Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) geri getirmeyi planladığını söyledi.

"22 yıl boyunca babamızın asla eve dönmeyeceğini kabullenmiştik. Bize göre o artık dağın bir parçasıydı."

Peru polisi, Stampfl'ın beden bütünlüğünün korunmasının sebebi olarak dondurucu hava koşullarını işaret etti.

Stampfl nasıl bulundu?

Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmalarda, bir Amerikalı dağcı Huascaran'ın zirvesine doğru ilerlerken bir donmuş ceset buldu ve aileye haber verdi.

Joseph Stampfl, babasının cesedini almak için yerel kurtarma derneklerinden biriyle işbirliği yaptıklarını belirtti. Ceset, Stampfl ve iki arkadaşının öldüğü noktadan yaklaşık olarak 915 ila 1,200 metre (3,000 ila 4,000 feet) aşağıda bulundu.

Huascaran, Peru'nun en yüksek zirvesi olup yılda yüzlerce dağcı tarafından ziyaret edilmekte. Ancak iklim değişikliği, Huascaran ve diğer 5.000 metre üzeri And Dağları zirveleri üzerinde ciddi etkiler yaratmıştır. Resmi verilere göre, Cordillera Blanca son beş yüzyılda buz tabakasının %27'sini kaybetti.