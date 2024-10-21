Avrupa’da en çok kahve tüketen ülkeler hangileri?

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) genelinde kahve üretimi son 10 yılda yüzde 15 arttı.

Euronews’ten Alessio Dell'Anna haberine göre, her AB vatandaşı 2023 yılında yaklaşık 5 kilo kahve tüketirken, kavrulmuş, kafeinsiz ve ikame kahve ürünleri dahil olmak üzere toplam üretim geçen yıl 2 milyon tonu aşarak 13 milyar euro değerinde bir çıktıya ulaştı.

AB'nin kahve üretiminin dörtte birini gerçekleştiren İtalya başı çekerken, onu yüzde 22 ile Almanya, yüzde 6 ile Fransa ve Hollanda takip etti.

AB ayrıca her yıl 10,6 milyar euro değerinde yaklaşık 2,7 milyon ton kahve ithal ediyor. Almanya bunun üçte birini satın alırken, onu yüzde 23 İtalya, yüzde 10 ile Belçika, yüzde 9 ile İspanya ve yüzde 7 ile Fransa takip ediyor.

Avrupa dışında en çok Brezilya’dan kahve ithal ediliyor

Geçen yıl AB'nin kahve ithalatının çoğu toplam AB dışı ithalatın yüzde 34'ü oranında Brezilya'dan geldi. Vietnam yüzde 24, Uganda ise yüzde 8'lik bir paya sahip oldu. Ancak 2025 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni bir AB yasası, kahve üreticilerini tedarik zincirlerinin ormansızlaşmaya neden olmadığını kanıtlamak zorunda bırakarak bu tabloyu büyük ölçüde değiştirebilir.

Fransız hükümeti tarafından yayınlanan verilere göre kahve, ormansızlaşma potansiyeli yüksek bir ürün.

Raporda, "Dünyanın en büyük kahve ithalatçısı olan AB, kahve kaynaklı ormansızlaşmanın yüzde 44'ünden sorumlu" uyarısında bulunuluyor.