Avrupa'da iklim bütçeleri kırpılıyor: Küresel destek tehlikede mi?

Avrupa ülkelerinde siyasi gündemdeki hareketlilik, yükselen savunma harcamaları gibi nedenlerle iklimde yardım bütçelerinde kesintiye gidildi. İngiltere, İsviçre, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da olduğu bazı önemli Batı Avrupa ülkeleri son birkaç ay içinde bütçelerini önemli ölçüde azalttı.

Jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizliğin arttığı ortamda, ülkelerin savunma harcamalarının artması, yerel hükümet teşvikleri gibi kendi ihtiyaçlarına odaklanmalarıyla bu eğilim ortaya çıktı.

Dış yardım esas olarak, daha zengin ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sunduğu Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) ile ölçülüyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, donör ülkelerin Gayri Safi Milli Gelirlerinin (GSMG) en az yüzde 0.7'sini dış yardıma ayırmalarını tavsiye ediyor.

Belçika yardım fonlarını beş yıl içinde yüzde 25 oranında azaltacağını açıklarken, Hollanda yüzde 30, Fransa ise yüzde 37 oranında kesintiye gitti.

Bu bütçe kesintileri Tanzanya, Bangladeş ve Zambiya gibi büyük ölçüde dış mali yardıma bağımlı olan kırılgan ülkeler için potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Yardım kesintileri, gelişmiş ülkelerin Kasım 2024'te COP29'da ulaşmayı taahhüt ettikleri iklim finansmanı hedeflerini de raydan çıkarabilir.

Neden Avrupa ülkeleri yardım bütçelerinde kesintiye gidiyor?

Finlandiya ve İsveç'te aşırı sağ partilerin iktidara gelmesi gibi siyasi değişiklikler yardım kesintilerini büyük ölçüde etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD ile tırmanan ticaret savaşı tehdidi gibi Avrupa'daki çatışmalar da ülkelerin savunma harcamalarına yardım parasından daha fazla öncelik vermesine yol açtı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer şubat ayında yaptığı açıklamada, yardım seviyelerinin 2027 yılına kadar GSMH'nin mevcut yüzde 0,5'inden tarihi düşüklükteki yüzde 0,3'üne indirileceğini duyurdu.

Ülke, Brexit sonrası geri kalan ekonomi ve pandeminin ekonomik etkileri nedeniyle son birkaç yıldır yardım fonlarını sistematik olarak azaltıyor. Savunma harcamaları Nisan 2027'den itibaren GSYH'nin yüzde 2,5'ine yükseltilecek.

Benzer şekilde Fransa da rekor düzeydeki bütçe açığı ve devam eden siyasi çalkantılarla uğraşırken yardım finansmanında kesintiye gidiyor. Hükümet ayrıca kalkınma yardımlarının vergi mükelleflerinin parasını boşa harcadığı yönündeki aşırı sağcı iddialarla da karşı karşıya.

Hollanda da ulusal çıkarlarına daha fazla odaklanmak amacıyla yardımlarda kesintiye gitti ve kalkınma yardımlarını Hollanda'nın ticaret, ekonomi ve göç politikalarıyla daha yakından bütünleştirecek.

Bu, ülkenin yardım parasını artık sadece gıda güvenliği, su yönetimi ve çocuk ve anne sağlığı gibi kendisine en çok fayda sağlayacak girişimlere aktaracağı anlamına geliyor.

"İklim kaynaklı felaketler sınır tanımıyor"

Finlandiya da benzer bir tutum benimseyerek yardımlarını sadece Finlandiya'nın çıkarlarına en çok fayda sağlayan alanlara yönlendirirken, İsveç daha çok savunma, polisiye ve sosyal yardım hizmetlerine odaklanıyor.

Ancak uzmanlar, iklim değişikliğinin sistemik ve küresel doğasını gözden kaçırıp yerel meselelere odaklanmanın tehlikelerine dikkat çekiyor.

Orman yangınlarıyla mücadele eden bir teknoloji şirketi olan Dryad Networks'ün CEO'su ve kurucusu Carsten Brinkschulte, "İklim kaynaklı felaketler sınır tanımıyor" diyor. "Yardımları, özellikle de iklim adaptasyonunu ve dayanıklılığını destekleyen fonları kesmek sadece dar görüşlü değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da mantıksızdır. Hassas bölgelere önleyici yatırım yapmak, yönetilemeyen iklim riskinin sonuçlarını yönetmekten çok daha ucuzdur" diyor.

COP29'da belirlenen iklim finansmanı hedefleri

COP29'da gelişmiş ülkeler 2035 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere yılda en az 300 milyar dolar iklim finansmanı sağlamayı kabul etti. Bu rakam bir önceki 100 milyar dolar hedefinin üç katı olup, 2035 yılına kadar en az 1.3 trilyon dolar toplanması hedefleniyor.

Ancak Avrupa'da son dönemde yaşanan yardım kesintileri, Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin bu iddialı hedefe ulaşmasını çok daha zorlaştırabilir.

Teorik olarak, gelişmiş ülkelerin kalkınma yardımı ve iklim finansmanı için ayrı bütçeler tutması gerekiyor. Bu da iklim finansmanının normal kalkınma yardımlarının yerine değil, üstüne sağlanması gerektiği anlamına geliyor.

Ayrı bütçeler tutmanın zorluğuna katkıda bulunan bazı hususlar arasında, çeşitli kalkınma projelerinin aynı zamanda iklim faydalarına sahip olması gibi hedeflerin çakışması yer alıyor. Sınırlı kaynaklar ve tanım eksikliği de bu soruna katkıda bulunmaktadır.

Her ikisi için de tek bir fon kullanan bazı ülkeler, bir miktar ayrım yaratmak için iklim projeleri ve daha geniş kalkınma hedefleri için para ayırma eğiliminde.

İklim finansmanı mevcut fonlardan karşılanıyor

Birçok ülke de iklim finansmanı hedeflerine, olması gerektiği gibi yeni fonlar sağlamak yerine mevcut kalkınma yardımlarını iklim finansmanı olarak yeniden etiketleyerek ulaşmakta. 2022 yılında, kamu iklim fonlarındaki yıllık 94,2 milyar dolarlık artışın 27 milyar doları mevcut kalkınma yardımlarından sağlandı.

Yeni Zelanda ve Lüksemburg, iklim finansmanı ile kalkınma yardımlarını birbirinden net bir şekilde ayıran az sayıdaki gelişmiş ülke arasında yer alıyor.

İngiltere'nin eski yardım yetkilisi Sarah Hearn Euronews Green'e, "COP'un iklim finansmanı hedefleri etkilenecek, ancak ne kadar etkileneceği henüz belli değil. Birleşik Krallık ve İsveç iklim finansmanı hedeflerine bağlı kaldıklarını belirttiler” derken şunları da ekledi:

"Hollanda, yardıma yönelik ilk yaklaşımının bir parçası olarak 2025 yılında iklim finansmanını azaltacağını açıkladı ve İsviçre zaten bazı yardımlarını kesti. Fransa yardımlarını ve kesintilerin nereye yapılması gerektiğini gözden geçiriyor. Dolayısıyla COP savunucuları için tablo iç karartıcı.”

Almanya iklim finansmanını düşürdü

Almanya iklim finansmanını 2023 yılında 5,7 milyar euroya düşürmüştü. Ancak COP29'da en büyük iklim finansmanı bağışçısı olma sözü vererek Uyum Fonu'na 60 milyon euro sağladı.

Vlerick Business School'da sürdürülebilir finans profesörü olan Thanos Verousis, AB'nin iklim finansmanı hedefleri konusunda daha iyimser bir görüşe sahipti. "İklim değişikliğinin siyasi öncelikler arasında hala ikinci planda olduğu ülkelerde, COP taahhütlerinden önemli sapmalar görebiliriz. Buna karşılık, AB gibi iklim değişikliğinin birincil öncelik olmaya devam ettiği bölgelerde, iklim finansmanı taahhütlerinin gündemde ön sıralarda yer alması muhtemeldir" dedi.

Avrupa kalkınma yardımları tüm dünyada çok sayıda hassas bölge ve ülkeye yardım sağlıyor. Bu fonlar diğerlerinin yanı sıra ekonomik istikrar, kalkınma projeleri, sağlık programları, ekonomik ve yoksullukla mücadele, iklim değişikliği ve insani nedenlere yönelik.

Verousis, "Küresel Güney'deki pek çok ülke yoksulluk ve iklim kırılganlığı gibi ikili zorluklarla karşı karşıya. Onlar için iklim finansmanı sadece azaltım için değil aynı zamanda adaptasyon için de çok önemlidir" dedi.