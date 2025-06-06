Çin'de geçen yıl demir yollarında 4,31 milyar yolcu taşındı

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Demiryolu İdaresi, 2024 yılına ait demir yolu yolcu, yük ve yatırım rakamlarını açıkladı.

2024'te taşınan yolcu sayısı 2023'e kıyasla yüzde 11,9 arttı

2024'te demir yollarında taşınan yolcu sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 11,9 artarak 4,31 milyara, taşınan yük miktarı yüzde 2,8 artışla 5,18 milyar tona çıktı.

Bu dönemde Çin'de demir yolu sektörüne 850,6 milyar yuan (118,39 milyar dolar) sabit sermaye yatırımı yapılırken, yüzde 79'u yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 3 bin 113 kilometre yeni demir yolu hattı inşa edildi.

Ülkenin operasyonel durumdaki demir yolu ağı uzunluğu 2024 sonunda 162 bin kilometreye ulaşırken, yüksek hızlı demir yolu hatlarının uzunluğu 48 bin kilometreyi aştı.