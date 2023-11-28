Avrupalıların en büyük korkusu: Enflasyon

Ipsos tarafından French Secours Populaire için yapılan ankete katılan 10 bin kişinin yüzde 29'u mali durumlarının "güvencesiz" olduğunu ve beklenmedik bir harcamanın dengelerini bozabileceğini söyledi.

Son üç yılda alım gücünün azaldığını işaret eden çalışma, çoğunluğun öğün atlamak ve zorlu finansal seçimler yapmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Neredeyse her iki Avrupalıdan biri, artan fiyatlar ve nispeten durgun maaşlar nedeniyle gelecek birkaç ayda güvencesiz bir duruma düşme riskinin yüksek olduğunu düşünüyor.

Halkın sadece yüzde 15'i iyi koşullarda bir yaşam sürdürdüğünü ve günlük harcamalarına dikkat etme ihtiyacı hissetmediğini söyledi.

"Zorlu mali koşullar radikal kararlara zorluyor"

euronews Türkçe'nin derlediği anket sonuçlarına göre, Avrupalıların büyük bir çoğunluğu zorlu mali koşullar nedeniyle tercihlerinden ödün vermek zorunda kaldı.

Çalışma, neredeyse tüm sektörlerdeki yüksek enflasyon nedeniyle, öğün atlamayı da içeren bu "zorlu kararların" zorunlu hale geldiğini işaret ederken neredeyse her üç Avrupalıdan biri açken öğün atladığını ifade ediyor. Yunanistan ve Moldova gibi ülkelerde bu oranın daha yüksek olduğu gözlemleniyor.

Diğer tavizler arasında kaloriferleri yakmamak, borç para almak ve artan maliyetler karşısında sağlık sorunlarının tedavisini geciktirmek ya da yaptırmamak yer alıyor.

Joseph Rowntree Vakfı (JRF) tarafından haziran ayında yapılan bir anket, Birleşik Krallık'ta 5,7 milyon düşük gelirli hanenin gıda için yeterli parası olmadığını ortaya koymuş ve bunu "korkunç yeni normal" olarak nitelendirmişti.

Ankete göre, artan gıda fiyatlarının, sadece indirimli gıda satın alabilmekten, karınlarını doyurmak için büyük dernekler tarafından işletilen gıda bankalarına başvurmaya kadar, gıda alışkanlıkları üzerinde oldukça büyük etkileri oldu.

Ankete katılanların yüzde 38'i artık düzenli olarak günde üç öğün yemek yiyemediğini belirtirken, sadece yüzde 42'si kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini atlamadığını söyledi.

Durumun ciddiyeti bazı ebeveynlerin cevaplarına da yansımış durumda. Zira bazı anne babalar çocuklarına bakabilmek için kendi yemeklerinden kısmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 21'i çocuklarını besleyebilmek için en az bir kez "yemeklerinden kıstıklarını" belirtti.

Çoğunluk enflasyonla başa çıkma konusunda endişeli

Enflasyondaki yükseliş aslında yavaşlama işaretleri verse de, gıda ve malzeme fiyatlarında henüz bir düşüş gözlemlenmedi. Dolayısıyla satın alım gücü de azalmaya devam etti.

Avrupa'nın enflasyon rakamları 2022 yılında üç katına çıkarak, tüm zamanların en yüksek oranına işaret etti. Son bir yılda ise konut, su, gaz ve diğer masraflarda artışlar yüzde 18'lere ulaştı.

Çoğu ülkede ankete katılanların yarısından fazlası enflasyonla başa çıkma konusunda endişeli olduklarını, gıda, enerji ve çeşitli harcamaların artmayı sürdürmesinden korktuklarını söyledi.

Araştırmaya göre, yüzde 62'si gıda fiyatlarındaki artıştan endişe ederken, beklenmedik harcamalar ve benzin fiyatları ankete katılan nüfusun yüzde 59'unu endişelendiriyor.