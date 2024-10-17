Avustralya sahillerinde zehirli petrol ve moloz paniği: Tüm plajlar kapatıldı

Avustralya’da top şeklindeki binlerce siyah cisim kıyılara vurdu. Sydney şehrindeki sahillerde görülen ve zehirli olduğundan şüphelenilen binlerce petrol ve moloz topu nedeniyle tüm plajlar kapatıldı.

Kentin doğusundaki Waverley Belediye Başkanı Will Nemesh yaptığı açıklamada, kentin simgelerinden Bondi ile Bronte ve Tamarama plajlarının kapatıldığını belirtirken, “Toplumumuzun refahı her şeyden önemlidir. Bu nedenle Belediye Meclisi plajlarımızı kapatmak için gerekli önlemleri almıştır” dedi.

Sydney’in doğusundaki Randwick Belediyesi ise,güneydeki 4 plajın kapatıldığını bildirdi.

Randwick Konseyi tarafından yapılan ön testler sonucunda gizemli nesnelerin “petrol ve moloz topları” olduğu belirlendi.

New South Wales eyaleti Çevre Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada da, araştırmaların devam ettiği aktarılırken, topların yakınında yüzülmemesi ve toplara temas edilmemesi yönünde uyarlar yapıldı.