Fransa'da cumhurbaşkanlığı resmi konutuna doğru havai fişek fırlatıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Elysee Sarayı'na doğru havai fişek atıldı.
AA
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Fransız basınındaki haberlere göre, yerel saatle19.30 sularında 2 kişi Elysee Sarayı'na doğru havai fişek fırlattı.
Olayda yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı.
Faillerden biri gözaltına alınırken, polis kaçan diğer şüpheliyi başkentin ünlü Şanzelize Caddesi civarında arıyor.
Olayın neden yapıldığı henüz bilinmiyor.
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