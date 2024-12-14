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Fransa'da cumhurbaşkanlığı resmi konutuna doğru havai fişek fırlatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Elysee Sarayı'na doğru havai fişek atıldı.

AA
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı resmi konutuna doğru havai fişek fırlatıldı
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Fransız basınındaki haberlere göre, yerel saatle19.30 sularında 2 kişi Elysee Sarayı'na doğru havai fişek fırlattı.

Olayda yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı.

Faillerden biri gözaltına alınırken, polis kaçan diğer şüpheliyi başkentin ünlü Şanzelize Caddesi civarında arıyor.

Olayın neden yapıldığı henüz bilinmiyor.

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